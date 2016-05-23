Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Талалаев: «Связка Мамаев – Смолов – одна из лучших в Европе»

    Главный тренер «Волги» Андрей Талалаев высоко оценил игру футболистов «Краснодара» Павла Мамаева и Федора Смолова в минувшем сезоне.

    «Мамаев со Смоловым своей игрой доказали, что сейчас являются абсолютно конкурентоспособными, причем не только в нашем чемпионате. Если проанализировать, то игра лучших сборных держится на клубных связках. По своей эффективности Мамаев — Смолов одна из лучших, если не сказать лучшая связка в Европе.

    Разумеется, тренерам виднее, и это обязательно нужно подчеркнуть, но то, что два игрока «Краснодара» могут принести пользу, мне кажется, ни у кого сомнений не вызывает», – сказал Талалаев.

    Источник: Спортфакт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2016 15:12
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 24 мая 2016, 06:46

      вот это гусегон...в европе то где?в албании? уж не киздел бы до евро...после говори что хочешь..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 23 мая 2016, 18:04

      Паше только пятку маленько надо подправить ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 мая 2016, 15:41

      Опять 25! Как задрали эти "эксперты" петь нашим диферамбы на ровном месте. Ещё и удивляемся, откуда у нас столько зажравшихся футболистов возникает... Смолито с Мамаевым конечно хороши, но до лучшей европейской связки им ещё как пешком до луны...

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11