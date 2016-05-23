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    Бюджет московского «Динамо» сократится в несколько раз

    Бюджет московского «Динамо» в следующем сезоне будет сокращен в несколько раз. Напомним, что бело-голубые в новом сезоне впервые в своей истории будут выступать в ФНЛ.

    В этом году продолжит действовать спонсорское соглашение «Динамо» с ВТБ на 3 миллиарда рублей, которое покрывает большую часть бюджета клуба. Со следующего года оно будет уменьшено. Кроме того, москвичи лишатся еще нескольких партнеров, включая Mercedes-Benz.

    Руководство бело-голубых рассматривает возможность получения дополнительных спонсорских средств, в частности привлечения компании «Ростехнологии» с последующим включением в структуру клуба представителей корпорации. Однако на данный момент ни с одним из потенциальных спонсоров соглашений не достигнуто.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.05.2016 12:46
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 мая 2016, 00:01

      А вы как хотели?Всё серьёзно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 23 мая 2016, 20:06

      вот денисов то обрадуется с эоновым на пару )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 мая 2016, 17:05

      лишь бы не повторили судьбу Торпедо..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 23 мая 2016, 16:04

      Дубль не первый год успешно играет, оттуда и набрать ребят, с прицелом на ЧМ 2018, кто-то да выстрелит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 23 мая 2016, 16:03

      этого и следовало ожидать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 мая 2016, 15:35

      Конец эпохи Динамо. Начнутся непонятные объединения, ищут потенциальные команды:"Химки","Торпедо"...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      vklceo 23 мая 2016, 15:03

      если руководство клуба останется на своих постах, то фанам остается только посочувствовать. то, что уже много лет происходит с динамо - это прямая вина руководства. если ребята у руля останутся, то ФНЛ - это не предел.

      4
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 23 мая 2016, 14:55

      Или кто то в руководстве или приближённые Динамо хотят клуб похоронить или их кукушка совсем не варит.

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 мая 2016, 14:01

      Если это правда то боюсь ФНЛ не на один год.

      0
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      Рейтинг: +803

      jet andy 23 мая 2016, 13:57

      Не люблю эту команду и ее фанатов, но надеюсь что они вернуться в ПЛ.

      1
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