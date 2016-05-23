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    Все игроки «Ростова» намерены остаться в команде

    Председатель совета директоров «Ростова» Али Узденов дал понять, что футболисты ростовской команды не намерены менять клубную прописку в межсезонье.

    «Ни один из футболистов не намерен уходить из команды. С теми футболистами, у которых заканчивается контракт в текущем году, мы ведем переговоры. С их стороны видим большое желание остаться в клубе. Нам нужно усилить от двух до четырех позиций.

    В первую очередь, останется защита. Это тот фундамент, от которого мы начали выстраивать свою игру и получать результат: Сесар Навас, Баштуш, Иван Новосельцев, Борис Ротенберг и Федор Кудряшов.

    Источник: ТАСС

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    23.05.2016 12:34
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 24 мая 2016, 12:19

      Не согласен, Ротенберг деревянный...

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 23 мая 2016, 16:39

      Как послушать Узденова, так все слишком радужно у него на словах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 23 мая 2016, 14:42

      И не надо никого отдавать. А с теми кто в аренде заключить полноценные контракты.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 23 мая 2016, 15:01

      Азмуна бы не упустить,прогрессирует быстро

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 > андрей андреев 24 мая 2016, 13:09

      Будет Бердыев, будет и Азмун)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 23 мая 2016, 13:36

      Человек за сборную заигран! Смейтесь, смейтесь...

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 мая 2016, 13:13

      Нормальный защитник Ротенберг, зря вы так, выручает в определенные моменты.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vgarakh 23 мая 2016, 13:32

      Как защитник-да,но нужно ещё по флангу убегать вперёд,а так норм.Хотя и Бвштуш не спринтер,1раз побежал,весь стадион смеялся)))

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > андрей андреев 23 мая 2016, 18:46

      вот в том то и дело, что при игре в пять защитников крайние должны всю бровку брать на себя.
      А Борька ну совсем не подлючун, как побежит, так сразу обрез, это хорошо если еще лупанет навес наобум, а возвращается он как? задыхается бедный.
      Но конечно старается, тут у него этого не забрать.
      Ну посмотрим может еще Бердыев поработает с ним под старость лет.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 мая 2016, 12:41

      Борис Ротенберг - ну да фундамент, только не защиты, а финансовый )))

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      Рейтинг: +206

      allkeeper > FanatSerj 23 мая 2016, 12:44

      Ты бы слышал, как его на стадионе ростовчане называют: "Вротенберг"))

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      Рейтинг: +12

      0990 > allkeeper 23 мая 2016, 16:56

      Угу. Есть такие олени, лицезрел. Свистят Дьякову, на команду кричат матом до гола, а после любят и вроде Ростов вперёд.

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      Рейтинг: +520

      Boozman > 0990 23 мая 2016, 17:23

      Это провинциальные Кузьмичи, такие в региональных командах частое явление

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 0990 23 мая 2016, 18:20

      Болелы имеют ввиду,что они вротенберг все команды)))

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