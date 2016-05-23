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    Ерохин: «В «Ростове» все мечтали о чемпионстве»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин о том, какие чувства были у него после завершения последнего матча в сезоне.

    «Когда узнал, как сыграл ЦСКА с «Рубином», были двоякие чувства. С одной стороны, мы добились многого, взяли серебряные медали и попали в Лигу чемпионов, это дорогого стоит. С другой – хотелось еще большего, все мечтали о чемпионстве, но сложилось так, как сложилось. Рад, что снова удастся сыграть в Лиге чемпионов.

    Мы очень рады, что добились такого результата, хотя и хотели стать чемпионами. Судьба распорядилась так, что мы смогли довести борьбу до последнего тура, в котором все и решалось. У «Рубина» были возможности сыграть вничью, а мы сделали все, что от нас зависело», – заявил Ерохин.

    Напомним, что «Ростов» занял о итогам сезона второе место в таблице РФПЛ и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

    Источник: ТАСС

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    23.05.2016 10:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +40

      Salim73 23 мая 2016, 18:05

      Гинер сколько раз ты купил судей? А цска точно опять не выйдет из группового турнира ЛЧ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 мая 2016, 16:34

      На следующий год будете чемпионами на радость гинеру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 23 мая 2016, 14:00

      Если проблемы с финансированием решат,но при этом Бердыев уйдет - вернутся в болото

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 23 мая 2016, 13:38

      а еще ты ЕРоха быдло последнее,так опрокинуть Урал,мог бы и летом свалить в свой Ростов,но в следующем сезоне посмотрим где будет Урал а где Ростов)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 23 мая 2016, 13:38

      молодцы!! показали всем , что не только бабло рулит

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 мая 2016, 10:25

      Не переживай,думаю в следующем году в конце апреля будите

      -1
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