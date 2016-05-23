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    Гершкович: «Вылет «Динамо» из РФПЛ – позорище и итог бездарного управления клубом»

    Бывший нападающий «Динамо» Михаил Гершкович назвал причины вылета московского клуба из РФПЛ. Отметим, что бело-голубые впервые в истории покинули элитный дивизион отечественного футбола.

    «Это не сенсация, это итог бездарного управления клубом. Класс игроков «Динамо» соответствовал уровню Премьер-лиги. В первой половине чемпионата играли и Юрий Жирков, и Александр Кокорин, и другие футболисты высокого уровня, которых отдали. Тут можно целую поэму написать, что происходило в «Динамо». Вылет команды в ФНЛ – итог неумелого управления футбольной структурой. К управлению футбольным клубом должны быть привлечены профессионалы.

    Вылет «Динамо» из Премьер-лиги – трагедия для меня. Я динамовец. Это, конечно, позорище, что произошло. Сказать, что для меня это сенсация, не могу, потому что к этому все шло. Сезон дал понять, что управление командой на профессиональном уровне вообще не ощущалось. Учитывая то, что там происходило, для меня в течение сезона стоял вопрос, сумеет ли «Динамо» сохранить прописку в Премьер-лиге», – сказал Гершкович.

    Источник: Р-Спорт

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    23.05.2016 00:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +240

      gambler35 23 мая 2016, 18:56

      Ну покажи,что ты-динамовец и что ты-тренер! Принимай команду и выводи в вышку! А то только болтать...

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 23 мая 2016, 14:35

      Неплохая статья на спорт.фм:
      http://sportfm.ru/ma
      terials/ot-dana-do-dna-svobodn
      oe-padenie-dinamo.html

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 23 мая 2016, 13:55

      Просто все так было задумано!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 мая 2016, 10:20

      В управлении дофига желающих бабосы попилить даже фиг что там кто то не профессионалы им главнее бабосы попилять чем клуб и его результаты. Если вы приглашаете Ротенберга и его бабки, то могли бы с мозгами к этому отнестись, а то за год отмыли куча бабла от которого у УЕФА волосы дыбом встали, липовый спонсорский контракт на уровне одних из самых больших в Европе.
      Вот где мозги? да всем пох там на клуб, главное бабок освоить больше.
      Вот кто то за эти два года озолотился же, вот того бы за яйки повесить, а лучше сразу расстрелять.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 23 мая 2016, 10:13

      Это - ОБНОВЛЕНИЕ !!!!

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 мая 2016, 06:25

      Уж лучше так , чем позориться в стыках.

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      Рейтинг: +10

      75skorpion > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 мая 2016, 06:34

      Теперь год позориться, и ещё не факт, где сейчас Торпедо...

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