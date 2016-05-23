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    Бердыев: «Лечу звездную болезнь Азмуна ремнем»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев рассказал о методах работы с нападающим Сердаром Азмуном. Отметим, что в нынешнем сезоне форвард провел за донскую команду в РФПЛ 24 матча, в которых забил девять голов.

    – Правда что вы не показываете Азмуну голы, которые он забивает из-за того, что он может «заболеть» звездной болезнью?

    – Азмун – близкий мне человек. И это не потому, что он туркмен. Что касается его одаренности, то он еще ничего не сделал. Нет надобности говорить о его заслугах. Пускай что-то доказывает на высоком уровне. Сердар делает в футболе только первые шаги, он слишком молод. С ним надо аккуратно.

    – Есть ли у вас лекарство от звездной болезни?

    – Ремень (смеется). Я с ним разговариваю жестче, чем с остальными. Имею на это право. Его отец мне разрешил применять любые методы. У Азмуна 10 миллионов фанатов в Иране. Естественно, у него возникают какие-то странные мысли. Приходится часто беседовать с ним, чтобы не обращал на это внимания.

    Источник: ФК «Ростов»

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    23.05.2016 00:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 мая 2016, 10:29

      Бердыев всех построил,даже Канга перестал факт раздавать))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 23 мая 2016, 02:32

      Туркмен в Иране? Это кто у него из предков иранец?

      -3
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      Рейтинг: +99

      Bekkz > арейская 23 мая 2016, 05:41

      Американец в России, это не возможно? Думай что пишешь.

      3
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      Рейтинг: +155

      zenit888 23 мая 2016, 00:25

      Бердыев - УМНИЦА, а Слуцкий - комсомолец. Помню, как за бабло страну продавали.

      3
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