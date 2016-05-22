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    «Ювентус» – фаворит в борьбе за Иско

    «Ювентус» является фаворитом в борьбе за полузащитника «Реала» Иско. Сообщается, что если руководство мадридского клуба решит расстаться с игроком во время летнего трансферного окна, то с большой долей вероятности новым местом работы футболиста окажется именно итальянская команда. Сам испанец не прочь сменить клубную прописку, так как ему не нравится позиция, на которой его используют в стане «сливочных».

    По данным Transfermarkt, стоимость Иско составляет 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Реал» в Примере 31 матч, в которых забил три гола.

    Источник: Football Italia

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    22.05.2016 22:16
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