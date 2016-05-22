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    «Ростов» улучшит стадион в связи с выходом в Лигу чемпионов

    Стадион «Олимп-2», являющийся домашней ареной для «Ростова», будет улучшен к следующему сезону в связи с выходом команды в Лигу чемпионов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    «Сейчас мы изучаем состояние стадиона с учетом требований. Мы понимаем, что нам предстоит дополнительно что-то сделать. А эти конкретные вещи – это дело ближайшего будущего. Есть некоторые технические решения по обеспечению безопасности, информационной работы. Вот эта часть требует некоторой корректировки», – сказал Голубев.

    Источник: Р-Спорт

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    22.05.2016 20:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 мая 2016, 21:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Один хер стадион и сейчас заполнен полностью не бывает

      -6
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      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Kulimen 22 мая 2016, 22:46

      Ты далек от футбола,мальчик.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +362

      sargassov > Kulimen 23 мая 2016, 08:52

      Ростовский забит полностью

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 мая 2016, 21:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лучше долги выплати

      -5
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