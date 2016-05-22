Самба покинет «Динамо»

Защитник «Динамо» Кристофер Самба покинет команду по окончании действия контракта. Напомним, трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета.

«У клуба нет в планах предлагать Самба новое соглашение. Даже если бы команда осталась в Премьер-лиге, он, скорее всего, все равно бы уехал. А сохранять игрока с такой зарплатой для выступления в ФНЛ клуб, конечно, не собирается», – сообщил источник близкий к ситуации в клубе.