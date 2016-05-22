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    Самба покинет «Динамо»

    Защитник «Динамо» Кристофер Самба покинет команду по окончании действия контракта. Напомним, трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета.

    «У клуба нет в планах предлагать Самба новое соглашение. Даже если бы команда осталась в Премьер-лиге, он, скорее всего, все равно бы уехал. А сохранять игрока с такой зарплатой для выступления в ФНЛ клуб, конечно, не собирается», – сообщил источник близкий к ситуации в клубе.

    Источник: ТАСС

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    22.05.2016 19:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 мая 2016, 03:15

      Удачи, Самба! Очень он был хорош в "Анжи", а вот в "Динамо" не заладилось, травма помешала, почти сезон в лазарете, какие уж тут результаты

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 22 мая 2016, 21:29

      Не может быть!!!
      А если серьёзно, клуб и его болел ... Не заслужили они такого
      Но, увы, реалии сегодняшнего футбола таковы(((

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 мая 2016, 21:04

      Было бы норм, если бы Динамо 2 вышло в РФПЛ, вместо Динамо 1

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