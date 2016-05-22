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    Губернатор Ростовской области: «Бердыев хочет остаться в «Ростове»

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о деталях переговоров с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым о продлении контракта.

    «Мы должны до конца урегулировать отношения и обеспечить стабильное финансирование клуба. Мы хотим это сделать в ближайшее время.

    Мы поговорили с ним, и он хочет остаться. А конкретное решение будет в ближайшие дни с учетом наших совместных договоренностей и решения задач спонсорами и, понятно, правительством Ростовской области. При этих условиях мы будем с Бердыевым работать, у нас есть понимание, что Курбан Бекиевич хотел бы тренировать наш клуб. При этом все в «Ростове» хотят, чтобы он остался, поэтому мы должны найти решение именно в интересах нашего клуба», – сообщил Голубев.

    Источник: Р-Спорт

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    22.05.2016 18:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +208

      Kurp 23 мая 2016, 09:35

      Надо постараться, а народ области поддержит губернатора.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 мая 2016, 23:03

      Повезло области с Губернатором, если бы не Голубев, ни Бердыева ни о ЛЧ можно было и не мечтать.
      Как говорят болельщики - футбольный губернатор.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      dodik_aqalarov 22 мая 2016, 22:17

      )))))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 мая 2016, 19:34

      Этим вы заслужите поддержку жителей

      2
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