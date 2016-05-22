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    «Спартак» готов платить Бердыеву 2 миллиона евро в год

    Московский «Спартак» обратился с конкретным предложением к главному тренеру «Ростова» Курбану Бердыву возглавить клуб. Как сообщает источник, красно-белые готовы предложить 63-летнему специалисту контракт на 2 миллиона евро в год.

    Отмечается, что сам Бердыев склоняется к тому, чтобы остаться в «Ростове», однако при условии выполнения руководством желто-синих ряда его требований. Окончательное решение будет приниматься на следующей неделе.

    Также напомним, что 31 мая состоится совет директоров «Спартака», на котором наставник москвичей Дмитрий Аленичев должен будет отчитаться за прошедший сезон.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.05.2016 17:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +208

      Kurp 23 мая 2016, 09:44

      Что-то слабо оценили лучшего тренера России.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 22 мая 2016, 22:09

      Аленичева увольнять надо по любому.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 22 мая 2016, 20:50

      До сих пор поражаюсь идиотами в руководстве Спартака . В клуб пришел тренер ,и не просто тренер ,а воспитанник Спартака ! Самый титулованный футболист в истории России ! Аленичев привел клуб на 5-ое место и еврокубки ,извините ,с игроками ниже среднего . И еще они не довольны !? Команда строится ни за один сезон ! Аленичев ставит правильную тактику ,а вот к отдельным футболерам есть большие вопросы . Если Спартак хочет больших результатов ,то в нем должны играть 11 футболистов хотя бы уровня Промеса . И при этом наигрывать молодежь. А на счет Бердыева я очень сильно сомневаюсь . Человек построил за три сезона коллектив способный решать задачи ,пускай пока только во внутреннем чемпионате . Впереди ЛЧ и он вдруг сразу бросит все из-за Спартака ? Я думаю деньги пока еще не все решают! Болельщикам Спартака терпения и удачи!

      2
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      Рейтинг: +107

      nikita08 22 мая 2016, 20:32

      лажа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 мая 2016, 19:35

      Бердыев остается

      2
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      Рейтинг: +1307

      Taps 22 мая 2016, 18:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак, отдай два лимона Ростову !
      И уйди в ФНЛ.

      -8
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