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    Горлукович: «Спартаку» должно быть стыдно за свою игру в поддавки в матче с «Уфой»

    Бывший защитник московского «Спартака» Сергей Горлукович поделился своими мыслями о матче 30 тура чемпионата России, в котором красно-белые уступили «Уфе» со счетом 1:3.

    «Честно, не предполагал, что «Спартак» с первых минут будет играть в поддавки. Это я еще мягко сформулировал. Печально и обидно. Клуб-то для меня не чужой. Когда я пришел в «Спартак», там был девиз: «Все потеряно, кроме чести». А тут… Как можно до этого опускаться?! Я просто поражен!

    Вообще выделить некого. Кто-то скажет, что не хватало мотивации, но это ерунда. Тем, кто внимательно смотрел матч, все сразу стало ясно. Плохо, что «Спартак» начал заниматься такими вещами. Должно быть стыдно перед болельщиками, которые отправились за тридевять земель поддержать команду, а вместо этого увидели «шоу».

    Приглашение Бердыева? Я за! Его ведь и раньше могли пригласить. Человек год сидел без работы – бери не хочу. Но тогда руководство предпочло иной вариант. Сейчас в «Спартаке» на поле бардак. Особенно в обороне. Команда слабо проводит вторые таймы. Нет характера, игровой дисциплины. С приходом Бердыева эти проблемы будут быстро решены. И уж точно футболисты начнут выкладываться в каждом матче. У Курбана Бекиевича не забалуешь. Если у «Спартака» есть шанс договориться с таким тренером, терять его было бы глупо», – отметил Горлукович.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2016 16:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 23 мая 2016, 10:06

      Это чистой воды договорняк....!!

      -1
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 22 мая 2016, 22:23

      Игра очень странная была. Особенно "выделялся" Бокетти.

      0
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      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец 22 мая 2016, 21:20

      возненавидел спартак и аленя!!!!!

      1
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      Рейтинг: +988

      опус 2 22 мая 2016, 20:39

      Сам себе противоречит ! Как Спартак мог играть в поддавки ,если в обороне у него полный бардак?,

      1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 22 мая 2016, 19:49

      Такое же мнение и у меня сложилось во время матча с Уфой. Понятно, что ничего не теряли.... Можно потерять самое важное - своего болельщика

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 мая 2016, 18:37

      Полностью согласен-после игры наступило полное разочарование в Аленичеве =хотя раньше и поддерживал его.

      2
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      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV 22 мая 2016, 17:07

      Мне тоже было ясно до матча, что Спартак "поможет" Уфе.

      1
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