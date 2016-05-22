«Бомбардир» победил Сафонова в битве прогнозов

Вместе с завершением сезона в российской Премьер-лиге, закончилась и битва прогнозов, специальный проект «Бомбардира», в котором члены редакции и даже пользователи портала бросали вызов известному агенту, президенту «СА-Футбольное агентство» Алексею Сафонову.

Участниками были сделаны прогнозы на все матчи завершившегося розыгрыша чемпионата России. Напомним, что за угаданный точный счет начислялось 4 балла, за точную разность мячей – 3, за точный исход – 2 очка. С общим счетом 287:279 победу одержал «Бомбардир».

Более подробно узнать о деталях битвы прогнозов можно здесь.