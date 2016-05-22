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    «Бомбардир» победил Сафонова в битве прогнозов

    Вместе с завершением сезона в российской Премьер-лиге, закончилась и битва прогнозов, специальный проект «Бомбардира», в котором члены редакции и даже пользователи портала бросали вызов известному агенту, президенту «СА-Футбольное агентство» Алексею Сафонову.

    Участниками были сделаны прогнозы на все матчи завершившегося розыгрыша чемпионата России. Напомним, что за угаданный точный счет начислялось 4 балла, за точную разность мячей – 3, за точный исход – 2 очка. С общим счетом 287:279 победу одержал «Бомбардир».

    Более подробно узнать о деталях битвы прогнозов можно здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2016 13:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 22 мая 2016, 16:09

      Какое «агеНСтво», таков и прогнозист.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 мая 2016, 14:15

      Да никто и не сомневался.

      0
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