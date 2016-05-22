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    Агент Широкова: «Роман всегда готов вести за собой сборную»

    Арсен Минасов, агент полузащитника ЦСКА Романа Широкова, прокомментировал попадание футболиста в заявку сборной России на Евро 2016.

    «Вызов Широкова вполне ожидаем. Он капитан, один из лидеров сборной. Естественно, Роман нервничал, переживал, потому что не играет, но виду не подавал. Очень маленький процент футболистов в мире, которые могут равнодушно относиться к тому, что они не играют.

    Конечно, Роман рассчитывает сыграть на Евро. Он готов выводить команду за собой на поле. Он всегда готов. Потому что он честно тренируется, прежде всего, по отношению к себе и к команде, партнерам.

    А уже дальше это выбор тренера», — заключил Минасов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.05.2016 09:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1307

      Taps 22 мая 2016, 18:18

      Агент Широкова: «Роман всегда готов вести за собой сборную»
      Куда, в болото ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +84

      АНДО > Taps 22 мая 2016, 23:03

      ИЛИ В БАР!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 мая 2016, 14:22

      В пивнушку ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +520

      Boozman 22 мая 2016, 13:10

      Понятное дело, что агенту лишь бы игрока пропихнуть и денег срубить. Куда он поведёт сборную? В задний проход? Нужно быть объективнее. Он нихрена практики не имеет в последнее время и далёк от былых кондиций. То, что он больше полугода назад в матче со шведами пас пяткой отдал - не значит, что теперь его нужно постоянно вызывать в сборную, потому что он просто Широков

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 22 мая 2016, 11:37

      сидя на лавке. играющий тренер блин...

      2
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