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    Дзюба: «Нужно хорошо подготовиться, чтобы не быть мальчиками для битья на Евро»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба надеется, что национальная команда сумеет выйти из группового этапа на Евро 2016.

    «Счастлив, что сыграю на таком крупном турнире. Надеюсь, что мы, как минимум, из группы выйдем. Если это получится сделать, то будем уже думать, мечтать о том, чтобы сделать что-то большее. Очень хочется проверить себя на чемпионате Европы — на уровне лучших игроков. Поехать на турнир в составе национальной сборной — это огромная ответственность, огромная честь. Мы счастливы, что попали туда. Мы должны хорошо подготовиться к турниру, заложить определенный фундамент, наиграть схемы, чтобы не быть мальчиками для битья и подойти к турниру во всеоружии. Против всех команд будет интересно играть, но первый матч с Англией стоит особняком», — заключил Дзюба.

    Источник: Спортфакт

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    22.05.2016 08:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 22 мая 2016, 14:05

      если не ноги неоттуда растут. то даже хорошая подготовка без чуда не поможет

      -3
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 22 мая 2016, 11:41

      Будем надеяться, что так и будет. Во всяком случае мыслит позитивно.

      1
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 22 мая 2016, 11:09

      Дзюба, тряхни стариной в матче с Англией вспомни как ты дебютировал в 2009 году в составе Спартака на Уайт-Харт-Лейн двумя голами в ворота Тоттенхэма. Слуцкий, не забудь поставить Дзюбу в основу против Англии.

      1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 22 мая 2016, 09:11

      Уж будте так любезны

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