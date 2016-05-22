«Ливерпуль» готов отдать 14 миллионов за полузащитника «Лестера»

Полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер входит в список трансферных целей «Ливерпуля» во время летнего трансферного окна. По информации источника, в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер красных Юрген Клопп. Сумма возможной сделки оценивается в 14 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Дринкуотер провел за «Лестер» в АПЛ 35 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.