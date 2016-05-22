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    «Ливерпуль» готов отдать 14 миллионов за полузащитника «Лестера»

    Полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер входит в список трансферных целей «Ливерпуля» во время летнего трансферного окна. По информации источника, в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер красных Юрген Клопп. Сумма возможной сделки оценивается в 14 миллионов фунтов.

    В нынешнем сезоне Дринкуотер провел за «Лестер» в АПЛ 35 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

    Источник: Mirror.co.uk

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    22.05.2016 01:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      Alvas-52 22 мая 2016, 07:11

      В футболе сейчас многое определяют деньги. Возьмем наш чемпионат: в лидерах те, у кого есть "золотой запас". И Слуцкий не мог ничего сделать из "Крыльев" - денежек нема. Ростов - это исключение (просто молодцы). Бердыев особенно.

      1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 22 мая 2016, 02:34

      По идее в Лестере не так уж и много индивидуально !крутых футболистов. Весь смысл в команде, в командном духе. В том, что эти парни сражаются друг за друга, за тренера, за эмблему.

      1
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      Рейтинг: +720

      Flydis 22 мая 2016, 01:28

      Понеслась Лестер деребанить...

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