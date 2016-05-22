Конте запретил игрокам сборной Италии во время Евро-2016 есть пасту, мороженое, пиццу и морковь

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте в преддверии старта Евро-2016 ввел для футболистов запреты на употребление некоторых продуктов. В частности, игрокам запрещено есть пасту, мороженное, пиццу и морковь. Также в список исключенных продуктов попали чипсы, круассаны и алкоголь.

Сообщается, что итальянский специалист очень строго относится к режиму питания и считает его одним из факторов успешного выступления команды.