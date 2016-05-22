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    Конте запретил игрокам сборной Италии во время Евро-2016 есть пасту, мороженое, пиццу и морковь

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте в преддверии старта Евро-2016 ввел для футболистов запреты на употребление некоторых продуктов. В частности, игрокам запрещено есть пасту, мороженное, пиццу и морковь. Также в список исключенных продуктов попали чипсы, круассаны и алкоголь.

    Сообщается, что итальянский специалист очень строго относится к режиму питания и считает его одним из факторов успешного выступления команды.

    Источник: Football Italia

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    22.05.2016 00:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 22 мая 2016, 20:39

      Ну этот хотя бы просто запретил. Симеоне вообще по тыкве даёт своим, если они хотя б на килограмм в весе прибавят.

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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 22 мая 2016, 11:13

      От пиццы с макаронами вес набирают. А морковку Конте просто не любит. Поэтому ее тоже не должно быть на столе.

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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 22 мая 2016, 08:06

      морковка при чём тут

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