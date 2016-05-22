Мостовой: «Спартак» вообще никогда не должен опускаться ниже пятого места»

Футбольный эксперт Александр Мостовой подвел итоги нынешнего сезона для «Спартака». Отметим, что в РФПЛ московский клуб занял пятое место и завоевал путевку в Лигу Европы.

«Безусловно, Квинси Промес стал основой того, благодаря чему команде удалось попасть в Лигу Европы. Он много забивал и был лидером коллектива на поле. Если же говорить об итоговом месте, скажу так: хорошо, что попали в Лигу Европы. Честно нужно сказать, что случилось это во многом благодаря «Локомотиву», чудовищная серия которого без побед способствовала тому, что «Спартак» вырвался вперед.

Команда попала в еврокубки, с этого надо начинать следующий этап. Спартаковцы заждались громких побед от любимого клуба. Президент команды сам сказал, что пятое место – это позор для «Спартака». Ниже пятого места, с учетом и уровня национального первенства, красно-белые вообще никогда не должны опускаться. Сезон для команды получился не совсем удачным», – сказал Мостовой.