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    Ловчев: «Вылет «Динамо» – к лучшему, спаслись бы – продолжилась бы та же нудятина»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что вылет «Динамо» из РФПЛ пойдет московской команде на пользу. Напомним, бело-голубые впервые в истории вылетели из элитного дивизиона чемпионата России.

    «Очень интересной выглядела ситуация с «Динамо» и «Зенитом». Сейчас нахожусь в Риме, компания футбольная, обсуждали между собой, как это все будет: «Газпром», ВТБ, Кокорин, Жирков... А выглядело все так, как и должно быть. Команда, которая уверенно шла к вылету, вылетела. Прискорбный для хозяев гол, пусть и молча, забил Кокорин. Но специально для болельщиков «Динамо», как бы горько им ни было, скажу: это к лучшему. Спаслись бы – продолжилась бы та же нудятина», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.05.2016 21:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 мая 2016, 07:08

      Встряска не помешает.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +127

      талхк 21 мая 2016, 21:32

      Все верно. Через годик они явно вернутся,а в межсезонье будут кардинальные изменения, можно и наплевать на финансовый фейр-плей.

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