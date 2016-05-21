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    Читатели «Бомбардира» считают, что Широков не нужен сборной

    По итогам голосования, которое проходило на страницах «Бомбардира», читатели сайта «оставили» полузащитника ЦСКА Романа Широкова дома. 39% опрошенных считают, что игрок не должен был попасть в заявку сборной России на Евро-2016 из-за его плохой формы. Кроме того, 15% читателей считают, что Широков не выйдет на поле во время матчей европейского первенства.

    При этом 26% высказались за то, чтобы Широков поехал во Францию в качестве запасного игрока, еще 20% считают, что капитан сборной очень важен для команды.

    Напомним, главный тренер сборной Леонид Слуцкий все же включил игрока в заявку на Евро-2016.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 20:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 23 мая 2016, 00:04

      Цифры красноречивы. Как раз наоборот 46% против 40% при 15-ти воздержавшихся считают, что нужен.

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      Рейтинг: +80

      AndreyAP 21 мая 2016, 21:23

      Слава Слуцкому! С Широковым есть хоть какие то шансы на успех!!!

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