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  • Нойштедтер, Широков и Гилерме – в окончательной заявке сборной России на Евро-2016

Нойштедтер, Широков и Гилерме – в окончательной заявке сборной России на Евро-2016

21 мая 2016, 20:28
83

Стал известен состав сборной России, который примет участие на Евро-2016. Полностью заявка включает в себя 23 игрока.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гилерме («Локомотив»), Юрий Лодыгин («Зенит»).

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все ЦСКА), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Роман Нойштедтер («Шальке-04»), Игорь Смольников («Зенит»), Роман Шишкин («Локомотив»).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Роман Широков (все ЦСКА), Денис Глушаков («Спартак»), Игорь Денисов («Динамо»), Олег Иванов («Терек»), Павел Мамаев («Краснодар»), Александр Самедов («Локомотив»), Олег Шатов («Зенит»).

Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Источник: РФС
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (83)
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KingRey21
1463852368
Недотренер вызвал в нашу сборную пол состава недоигроков! Где Саша Кержаков??что здесь делает Коко?Самедов-это он шутит так чтоли?Широков,Гильерме,Иванов?
??WTF?
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Недовольный
1463852554
высокомерное не игравшее чмо Широков?Шишкин сыгравший пяток матчей в чемпионате?Конченый конфликтный деградот и бездарь Денисов?5 место из 4 возможных в группе нам обеспечено((Хотя там в нападении еще два калошлака( Надежда только на Смола.Хорошо ещё хоть бомжатская вараротчица, безрукая и с дырявым очком всего лишь третьей будет=)
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Diman67
1463854441
не понимаю я таких приколов, как натурализовать бразильского вратаря и брать на евро, когда есть свои ни чуть ни хуже. тот же Рыжиков. чем он хуже гильерме?? вообщем у меня большое впечатление что мудко этот состав набирал
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талхк
1463855029
Да не быкуйте вы на Слуцкого. Состав явно за него давно набрали. Здравомыслящий человек разве позовет в сборную того,кто не играет у него в клубе? Леня сейчас пешка в игре рфс, к нему не должно быть претензий.
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ljrljr0505
1463856211
офигительный состав, чтобы не сказать больше. Берет игроков из клуба который вылетел в ФНЛ (денисов), берет игроков у которых нет практики (Широков, Кокорин) и не берет ребят.которые боролись за чемпионство (Ростов). Вопросы и по вратарям. Почемунет Джанаева, почему нет Грицко, а есть Лодыгин который показал с французами какой он изумительный вратарь... Мда... Больше вопросов чем ответов. Но состав неоднозначный...
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pul
1463858292
Мне не симпатичен Слуцкий в ЦСКА, но в состав не взять Жиркова -это ошибка, хоть я и болельщик ЦСКА.Его трусость передаётся и команде.!...Поздравляю ЦСКА с чемпионством!!!Берёз одного ито много, в России игроков уровня Берёз большое количество.Слутский хороший тренер,но две великие команды ему не по силам!!!......
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acer2003
1463858314
Тащит своих, провал обеспечен ))
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джон базелон
1463859973
А где защитник Ростова??Новосельцев лучший сезон провёл!Читаю состав и как-то болеть не охота за всяких Гильерме!Я не росист,но в сборной должны играть Русские!Пускай бразильцы играют за Бразилию.
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андрей андреев
1463860556
Всё! Нам пиз-ец!
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loko-the_best
1463861503
Это лучшие футболисты страны на данный момент. Все по делу. Тарасов не доказал, что он лучше Денисова, поэтому на Евро едет проверенный человек. Такой будет старт у Слуцкого: Акинфеев Смольников Березуцкий Игнашевич Щенников Дзагоев Глушаков Мамаев Кокорин Дзюба Шатов В такой сложной группе не до экспериментов, но если рисковать, то можно вот так: Гиля Шишкин Нойштедтер Березуцкий Комбаров Глушаков Мамаев Иванов Самедов Смолов Шатов
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