Нойштедтер, Широков и Гилерме – в окончательной заявке сборной России на Евро-2016

Стал известен состав сборной России, который примет участие на Евро-2016. Полностью заявка включает в себя 23 игрока.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гилерме («Локомотив»), Юрий Лодыгин («Зенит»).

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все – ЦСКА), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Роман Нойштедтер («Шальке-04»), Игорь Смольников («Зенит»), Роман Шишкин («Локомотив»).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Роман Широков (все – ЦСКА), Денис Глушаков («Спартак»), Игорь Денисов («Динамо»), Олег Иванов («Терек»), Павел Мамаев («Краснодар»), Александр Самедов («Локомотив»), Олег Шатов («Зенит»).

Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).