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    Кришито: «Динамо» мне не жалко»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился своими впечатлениями от матча против «Динамо» (3:0).

    — Мы доминировали в этой игре с первой и до последней минуты и полностью заслужили победу. «Зенит» забил три мяча, но счет мог быть и крупнее — у нас было очень много моментов.

    — Вам жалко «Динамо», которое покинуло Премьер-лигу?
    — Нет. Потому что несколько лет назад они помешали нам стать чемпионами России. Так что никакой жалости я не испытываю. Надо быть профессионалами и делать свою работу. У нас свои цели, мы стремились к победе в этой игре и заслуженно добились успеха.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.05.2016 19:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +402

      Tri 21 мая 2016, 21:56

      И мне не жалко, они сами в этом виноваты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 21 мая 2016, 21:06

      ЧМО зарубежное !

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 21 мая 2016, 20:24

      Конечно,тебе на России то наплевать ведь

      0
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 > gennadiy 21 мая 2016, 21:19

      А тебе на ИталИИ то не наплвевать,да?))

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