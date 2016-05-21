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    Официально: Луческу ушел из «Шахтера»

    Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу покинул свой пост после завершения финального матча Кубка Украины, в котором «горняки» обыграли «Зарю» со счетом 2:0.

    Отметим, Луческу возглавил «Шахтер» в мае 2004 года. За 12 лет провел с командой 573 матча и завевал 22 трофея. Восемь раз румынский специалист признавался лучшим тренером Украины.

    Ожидается, что 70-летний тренер продолжит свою карьеру в одном из стамбульских клубов – «Фенербахче» или «Галатасарае».

    Имя нового тренера «Шахтера» будет названо позже.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    21.05.2016 19:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 21 мая 2016, 20:50

      Вот и все, похоже. Сдуется Шахтер с новым тренером.

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