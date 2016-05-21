Официально: Луческу ушел из «Шахтера»

Вот и все, похоже. Сдуется Шахтер с новым тренером.
Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу покинул свой пост после завершения финального матча Кубка Украины, в котором «горняки» обыграли «Зарю» со счетом 2:0.
Отметим, Луческу возглавил «Шахтер» в мае 2004 года. За 12 лет провел с командой 573 матча и завевал 22 трофея. Восемь раз румынский специалист признавался лучшим тренером Украины.
Ожидается, что 70-летний тренер продолжит свою карьеру в одном из стамбульских клубов – «Фенербахче» или «Галатасарае».
Имя нового тренера «Шахтера» будет названо позже.