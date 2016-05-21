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    Мутко: «Причины вылета «Динамо» – смена тренеров и клубной политики»

    Глава РФС Виталий Мутко поделился своим мнением относительно вылета «Динамо» из РФПЛ. Министр спорта отметил, что такому плачевному результату поспособствовали несколько факторов, среди которых тренерская чехарда и смена клубной политики. Напомним, бело-голубые уступили в последнем туре «Зениту» (0:3) и финишировали на 15-й строчке в турнирной таблице.

    «Могу только сожалеть. Клуб с такой историей, с такой армией поклонников! Но всегда причины поражения надо искать и в клубе в том числе. Чехарда в течение сезона, смена тренеров, руководства, смена политики все это не могло не сказаться на результате. Но и у великих клубов бывают странички в истории, когда они покидают высший эшелон. Надеюсь, динамовцы сделают правильные выводы на следующий сезон», – сказал Мутко

    Источник: ТАСС

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    21.05.2016 18:59
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