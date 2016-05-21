Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вдова Яшина: «Хорошо, что Лев Иванович не видит вылета «Динамо»

    Вдова легендарного стража ворот «Динамо» Льва Яшина Валентина выразила свое мнение по поводу вылета бело-голубых из Премьер-лиги. В поединке 30-го тура РФПЛ динамовцы потерпели поражение от «Зенита» (0:3) и покинули высший дивизион чемпионата России впервые в своей истории.

    «Кто виноват в том, что произошло? Да я же не специалист… Далеко от тех, кто принимает решение. Но стыдно за них. Стыдно! Первый раз вылетает «Динамо». Хорошо, что Лев Иванович этого не видит. Не видно было, чтобы за что-то боролись. Так, гуляли по полю и все.

    Собирались в 2017-м году отметить открытие стадиона. Вроде, должны были играть с ЦСКА. И что теперь? Кто туда теперь поедет?», – сказала Валентина Яшина.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2016 17:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 21 мая 2016, 18:17

      на самом деле и жалко, команда то нормЮ но с другой стороны.......трансферы бешеные, скупка по той же цене что анжи покупало.....странно, потом всех в топку, такое чувство что руководство в симулятор играет.....щас одумаются, да и ребята подрастут и в будущем они не плохи, форварда не хватало, не ушел бы Кокорин, возможно остались бы, атаки то неплохи а завершать некому, короче Зенит молодцы а Динамо вернуться а не раствориться как Торпедо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 мая 2016, 17:52

      Вроде и жалко, а пусть попробуют,
      А чтоб вернуться запутаны тропы то...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11