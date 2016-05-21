Вдова Яшина: «Хорошо, что Лев Иванович не видит вылета «Динамо»

на самом деле и жалко, команда то нормЮ но с другой стороны.......трансферы бешеные, скупка по той же цене что анжи покупало.....странно, потом всех в топку, такое чувство что руководство в симулятор играет.....щас одумаются, да и ребята подрастут и в будущем они не плохи, форварда не хватало, не ушел бы Кокорин, возможно остались бы, атаки то неплохи а завершать некому, короче Зенит молодцы а Динамо вернуться а не раствориться как Торпедо
Вдова легендарного стража ворот «Динамо» Льва Яшина Валентина выразила свое мнение по поводу вылета бело-голубых из Премьер-лиги. В поединке 30-го тура РФПЛ динамовцы потерпели поражение от «Зенита» (0:3) и покинули высший дивизион чемпионата России впервые в своей истории.
«Кто виноват в том, что произошло? Да я же не специалист… Далеко от тех, кто принимает решение. Но стыдно за них. Стыдно! Первый раз вылетает «Динамо». Хорошо, что Лев Иванович этого не видит. Не видно было, чтобы за что-то боролись. Так, гуляли по полю и все.
Собирались в 2017-м году отметить открытие стадиона. Вроде, должны были играть с ЦСКА. И что теперь? Кто туда теперь поедет?», – сказала Валентина Яшина.