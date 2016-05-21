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    Черевченко: «Стремление «Локомотива» попасть в еврокубки перевернул один человек»

    Наставник «Локомотива» Игорь Черевченко после победы в матче 30-го тура с «Мордовией» (3:0) заявил, что причиной непопадания железнодорожников в еврокубки стал определенный человек. Напомним, красно-зеленые финишировали на шестом месте, не сумев добыть путевку в Лигу Европы.

    «Сезон комментировать… Обидно, что весь сезон шли в лидирующей тройке-четверке, а концовку провалили – есть субъективные и объективные причины. Не буду вдаваться в подробности, вы все не первый день в футболе.

    За пять туров до конца наши стремления попасть в еврокубки перевернул один человек. Фамилию его вы все знаете, при встрече я ему никогда руки не подам.

    Покину ли я пост главного тренера «Локомотива»? У меня действующий контракт, а слухи я не комментирую. Это слухи», – сказал Черевченко.

    Источник: Р-Спорт

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    21.05.2016 17:25
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 21 мая 2016, 20:56

      И этот один человек наверное по фамилие Черевченко

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 мая 2016, 20:51

      Смородина или Якунин? Не может быть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 21 мая 2016, 18:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как мне кажется,отказ называть виновника случившегося, в данном случае, - просто отмазка от собственных ошибок.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 21 мая 2016, 18:35

      оля?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Kuban23 21 мая 2016, 18:31

      ну наверно просто забивать надо больше... Мне кажется удачи не хватило.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 21 мая 2016, 17:54

      Жаль если уволят!!!((((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 мая 2016, 17:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бердыев?

      -5
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      Рейтинг: +60

      Arsenal-Zenit1994 21 мая 2016, 17:32

      Это он про кого?

      0
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      ...
      Рейтинг: +62

      footballforeverNN > Arsenal-Zenit1994 21 мая 2016, 17:52

      про вилка

      1
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      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > footballforeverNN 21 мая 2016, 19:08

      Вилков с Зенитом был, хотя и его нужно пожизненно отстранить от любого футбола, судья продажная! А за 5 туров до конца был Федотов в матче со Спартаком...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 21 мая 2016, 17:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всегда виноват кто то...

      -5
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