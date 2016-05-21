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    Широков: «Перешел в ЦСКА и сходу выиграл чемпионский титул»

    Хавбек ЦСКА Роман Широков поделился радостью от завоевания титула чемпиона России с армейским клубом. Напомним, в поединке заключительного 30-го тура РФПЛ красно-синие обыграли «Рубин» (1:0) и стали обладателями золотых медалей национального первенства.

    «Пришел в ЦСКА – сразу чемпионом стал. Как следили за ходом игры «Ростова»? В перерыве узнали, как они играют. Но в любом случае нам надо было отталкиваться от своей игры.

    Говорите, я не поеду на Евро? Если сейчас появилась такая информация, значит вы больше меня знаете. Я пока ничего не знаю», – сказал Широков в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 17:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +63

      stanislav2017 21 мая 2016, 19:26

      Да, Рома ,удачно на лавку присел!)Сцуко чутье)На Евро ,ну,ну))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 21 мая 2016, 18:13

      глагол перешел заменить на ПОДОБРАЛИ!!! Банана бананамама...!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +137

      olebar73 21 мая 2016, 17:19

      ...правда, мимо ЧЕ пролетел.

      3
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