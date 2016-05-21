Вернблум: «Вероятно, я лучший игрок Премьер-лиги»

Хороший тест на то, смотрели комментирующие интервью Вернблума или нет :)
Хавбек ЦСКА Понтус Вернблум по завершении матча 30-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0), принесшего армейцам золотые медали чемпионата России, в шутку назвал себя лучшим игроком Премьер-лиги.
«Вероятно, лучший игрок лиги. Я сделал так, чтобы моя команда выиграла этот чемпионат.
Сейв Акинфеева? Это было нормально», – сказал Вернблум в эфире телеканала «Наш футбол».
На счету шведского игрока в завершившемся чемпионате России четыре гола и две результативные передачи в 27-ми матчах.