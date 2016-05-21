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    Вернблум: «Вероятно, я лучший игрок Премьер-лиги»

    Хавбек ЦСКА Понтус Вернблум по завершении матча 30-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0), принесшего армейцам золотые медали чемпионата России, в шутку назвал себя лучшим игроком Премьер-лиги.

    «Вероятно, лучший игрок лиги. Я сделал так, чтобы моя команда выиграла этот чемпионат.

    Сейв Акинфеева? Это было нормально», – сказал Вернблум в эфире телеканала «Наш футбол».

    На счету шведского игрока в завершившемся чемпионате России четыре гола и две результативные передачи в 27-ми матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 16:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1481

      GM 21 мая 2016, 19:42

      Хороший тест на то, смотрели комментирующие интервью Вернблума или нет :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      serega99 21 мая 2016, 19:01

      И самый скромный футболист))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 мая 2016, 17:14

      Ты лучший костолом

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > vgarakh 21 мая 2016, 17:29

      Доказательства?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 мая 2016, 16:45

      Хвастун

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2229

      river31 > Диктор 21 мая 2016, 17:37

      Надо было смотреть или хотя бы читать интервью внимательно. А не по диагонали и то только заголовок.

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