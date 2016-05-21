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    «Динамо» – «Зенит». Все голы

    Сегодня в поединке заключительного 30-го тура РФПЛ «Динамо» уступило «Зениту» (0:3). Вашему вниманию – голы этой встречи.

    0:1 – Дзюба, 59

    0:2 – Кокорин, 62

    0:3 – Кришито (пенальти), 90+2

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 15:56
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: -1

      Dem_on 21 мая 2016, 17:34

      Самый лучший день!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 21 мая 2016, 16:03

      Как это все греет мне душу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      аршавец 21 мая 2016, 16:00

      Новые горизонты для ментовского клуба. Минус 257 млн. 268 тыс. - дефицит бюджета за три года евроаудита. И вот закономерный итог. С праздником, динамовцы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +368

      mik1954 21 мая 2016, 15:46

      Динама со своими петардами отняло у нас титул чемпиона, наш ответ не адекватен но не менее болен, Зенит отправил ментов в ФНЛ, к стати впервые за всю историю этого некогда великого клуба....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 21 мая 2016, 15:45

      да Кокорин конечно упал у меня в глазах, Зенит ничего нерешал а он... ужас, не болела Динамо, но жалко вас парни, в следующем году ждём.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 > STAFOR13 21 мая 2016, 15:47

      К стати Кокорину глубоко плевать на твое мнение....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > mik1954 21 мая 2016, 16:16

      как и на твоё и остальных людей, кроме его окружения

      -3
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