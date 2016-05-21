«Динамо» – «Зенит». Все голы

Самый лучший день!
Сегодня в поединке заключительного 30-го тура РФПЛ «Динамо» уступило «Зениту» (0:3). Вашему вниманию – голы этой встречи.
0:1 – Дзюба, 59
0:2 – Кокорин, 62
0:3 – Кришито (пенальти), 90+2
Сегодня в поединке заключительного 30-го тура РФПЛ «Динамо» уступило «Зениту» (0:3). Вашему вниманию – голы этой встречи.
0:1 – Дзюба, 59
0:2 – Кокорин, 62
0:3 – Кришито (пенальти), 90+2
Самый лучший день!
Как это все греет мне душу
Новые горизонты для ментовского клуба. Минус 257 млн. 268 тыс. - дефицит бюджета за три года евроаудита. И вот закономерный итог. С праздником, динамовцы!
да Кокорин конечно упал у меня в глазах, Зенит ничего нерешал а он... ужас, не болела Динамо, но жалко вас парни, в следующем году ждём.