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    Кириченко: «Напряжение в «Ростове» присутствует»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями перед матчем заключительного 30-го тура РФПЛ против «Терека» (0:0, первый там). Напомним. в случае победы желто-синие имеют шанс завоевать золотые медали.

    «В последние десять туров нам часто задают вопрос о лидерстве. Конечно, в городе ажиотаж. Готовились к «Тереку». Напряжение присутствует. К сожалению, Сесар Навас пропустит игру. Пробовали различные варианты. Нашли оптимальное сочетание в обороне НовосельцевБаштушМаргасов», – отметил Кириченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 13:55
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