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    «Реал» принял решение не продавать Хамеса

    Руководство «Реала» приняло решение не продавать хавбека Хамеса Родригеса в грядущее трансферное окно. Несмотря на то, что колумбиец стал не слишком часто появляться в основном составе «сливочных» с приходом на тренерский мостик Зинедина Зидана, мадридцы хотят сохранить 24-летнего полузащитника в своем составе.

    Боссы «галактикос» уже обратились с просьбой к агенту игрока не рассматривать предложения о трансфере.

    В текущем розыгрыше Примеры Хамес принял участие в 26-ти матчах, забив шесть голов и сделав восемь результативных передач.

    Источник: Marca

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    21.05.2016 13:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      CMRDSA 22 мая 2016, 05:27

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