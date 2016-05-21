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    Сафонов считает, что «Спартак» добьется победы над «Уфой»

    Футбольный агент и президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился прогнозом на поединок заключительного 30-го тура РФПЛ между «Уфой» и «Спартаком». Эксперт считает, что красно-белые смогут одержать победу и завершить нынешний сезон на позитивной ноте.

    «Для «Уфы» встреча важная, команда намерена остаться в элите, но «Спартак» захочет завершить текущий сезон на мажорной ноте», – сказал Сафонов.

    Полный прогноз на заключительный тур чемпионата читайте в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 13:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6297

      порт 21 мая 2016, 16:25

      Прогнозист фигов.

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 мая 2016, 15:49

      Сахвон, шо не прогноз,то всё пальцем в небо...

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