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    Кузнецов: «Рубин» хочет сыграть достойно и победить ЦСКА»

    Тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями перед матчем заключительного 30-го тура РФПЛ с ЦСКА, отметив, что команда предпримет все усилия для достижения победы в сегодняшней встрече. Напомним. что в случае победы над казанцами армейский клуб завоюет чемпионское звание.

    «Перед этой игрой мы ни о чем постороннем не думаем и выходим играть, как на любую другую игру. Эта игра заключительная в сезоне, к тому же на своем поле, хочется ее выиграть, отыграть достойно, чтобы болельщики проводили команду на позитиве. После невыразительной игры с «Анжи», естественно, хочется реабилитироваться – и нам, тренерам, и ребятам. На эту игру мы настраиваем игроков только на победу», – сказал Кузнецов.

    Источник: ФК «Рубин»

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    21.05.2016 12:16
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