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    Роналду пропустил тренировку «Реала»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду пропустил вчерашнюю тренировку мадридской команды. Как сообщает источник, португалец получил плановый отдых, а в пятницу он индивидуально работал с физиотерапевтами в тренажерном зале.

    Напомним, что еще недавно Роналду находился в лазарете из-за мышечной травмы, из-за чего пропустил три игры. Сейчас в «Реале» решили не рисковать здоровьем лидера и предоставили ему отдых в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится 28 мая.

    Источник: AS

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    21.05.2016 11:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 21 мая 2016, 15:55

      Марокканского ,пута !!!

      0
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      Рейтинг: +70

      макс438 21 мая 2016, 12:40

      Ну ну

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Мишанити 21 мая 2016, 12:04

      Странно , столько времени уже прошло с публикации этой новости , а еще ни одного коммента про его алжирского дружка нету .... меня это настораживает

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