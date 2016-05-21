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    «Милан» и «Ювентус» в очном противостоянии поспорят за Кубок Италии

    21 мая состоится финальный матч Кубка Италии, в котором сыграют туринский «Ювентус» и «Милан». Безусловно, фаворитом противостояния является клуб из Турина, а вот красно-черные в последнее время демонстрируют не самую лучшую игру.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 11:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV 21 мая 2016, 16:32

      Дибала забьёт - вот увидите.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 21 мая 2016, 12:19

      лет 10 назад у Юве не было бы шансов как сейчас у росонери.

      0
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