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    «Локомотив» записал видеообращение к болельщикам

    «Локомотив» перед заключительным матчем сезона записал видеообращение к своим фанатам. Напомним, что сегодня железнодорожники сыграют с «Мордовией». Матч начнется в 13:30 по московскому времени.

    «Это был сложный и неоднозначный сезон. Были успехи в Европе и досадные поражения на домашнем стадионе. Все это время вы были с нами. Мы верили, что с вашей поддержкой, нам многое по силам. Мы знаем, как вы переживаете за нас. Мы знаем, как вам важно видеть «Локомотив» на вершине. Мы знаем, как важны для вас победы в дерби. Мы вернемся! Мы будем исправляться! Мы будем вместе! Только «Локо"!», – гласит текст обращения.

    Источник: YouTube

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    21.05.2016 09:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 21 мая 2016, 12:49

      Мы верим в вас, ребята! !!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Puteec 21 мая 2016, 12:37

      матчи сливать не надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 21 мая 2016, 10:47

      Вот так, можно весь сезон сношать вола на поле, а под конец сделать красивый ролик и таким образом "реабилитировать" себя в глазах болельщиков. Даже свиньи выше вас в турнирной таблице.... стыдоба.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 21 мая 2016, 10:22

      Уберите клоунов из команды, типа Коломейцева, Михалика, Логашова и ВЫ ВЕРНЕТЕСЬ!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Zaytsevan51 21 мая 2016, 10:05

      нормальный сезон, даже без нападающих за что-то боролись....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -90

      Raider26 21 мая 2016, 09:59

      Мы вместе! Удачи в новом сезоне!

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