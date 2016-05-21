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    Сафонов прогнозирует минимальную победу «Ростова» в игре с «Тереком»

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов дал свой прогноз на матч «Терек»«Ростов», который пройдет в рамках 30-го тура РФПЛ. Напомним, что ростовчане идут вторыми в турнирной таблице и отстают от ЦСКА на два очка.

    «Прогноз: 0:1. «Ростов» будет до последнего пытаться занять первую строчку в чемпионате России. Если они одержат победу, то их совесть будет чиста – они сделали все, что могли, чтобы стать чемпионом.», – выразил свою точку зрения агент.

    Напомним, что игра начнется в 13:30 по мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 08:24
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 21 мая 2016, 12:25

      Желто-синие самые сильные!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 21 мая 2016, 09:22

      Да , Ростов победит.

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