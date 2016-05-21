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    РФПЛ. ЦСКА – чемпион, «Динамо» вылетело в ФНЛ и другие результаты

    Сегодня состоялись поединки заключительного 30-го тура РФПЛ. ЦСКА победил «Рубин» в Казани и завоевал чемпионское звание, «Ростов» обыграл в гостях «Терек» и завершил сезон на втором месте, а «Динамо» уступило «Зениту» и покинуло РФПЛ. В других матчах «Крылья Советов» сыграли вничью с «Анжи», «Краснодар» с минимальным счетом нанес поражение «Амкару», «Уфа» добилась победы над «Спартаком», «Урал» победил «Кубань», а «Локомотив» разгромил «Мордовию»

    Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Анжи (Махачкала) – 0:0 (0:0)

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дзюба, 59; 0:2 – Кокорин, 62; 0:3 – Кришито, 90+1 (пенальти).

    Динамо: Габулов, Живоглядов, Хольмен, Дьяков, Ещенко, Денисов, Зобнин (Сарамутин, 86), Соснин, Ташаев (Соломатин, 72), Ионов, Бечирай (Терехов, 46).

    Зенит: Лодыгин, Богаев, Нету, Кришито, Жирков (Бавин, 64), Маурисио, Хави Гарсия, Юсупов (Палиенко, 79), Шатов, Кокорин (Долгов, 85), Дзюба.

    Предупреждения: Живоглядов, 41; Габулов, 83; Соломатин, 90+1 – Кокорин, 67; Кришито, 86.

    Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Дзагоев, 19.

    Рубин: Рыжиков, Кузьмин (Камболов, 70), Кверквелия, Бергстрем, Котуньо, Цакташ, Оздоев, Джалилов (Билялетдинов, 33 (Портнягин, 46)), Карадениз, Ткачук, Канунников.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Игнашевич, Щенников, Натхо (Головин, 69), Вернблум, Тошич (Панченко, 82), Еременко, Дзагоев, Муса (Березуцкий А., 90+3).

    Предупреждения: Карадениз, 18; Котуньо, 42 – Тошич, 43; Игнашевич, 75; Вернблум, 90+2.

    Краснодар (Краснодар) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Мамаев, 33.

    Уфа (Уфа) – Спартак (Москва) – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Пауревич, 1; 1:1 – Мельгарехо, 9; 2:1 – Игбун, 12 (пенальти); 3:1 – Пауревич, 69.

    Терек (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нобоа, 30; 0:2 – Ерохин, 50.

    Терек: Годзюр, Уциев, Родолфо, Плиев, Семенов, Иванов, Кадыров (Мирзов, 71), Рыбус, Пирис, Кен (Мбенгуе, 77), Садаев (Митришев, 65).

    Ростов: Джанаев, Кудряшов, Ротенберг (Ерохин, 24), Мартасов, Новосельцев, Баштуш, Гацкан, Калачев, Нобоа, Полоз (Могилевец, 64), Азмун (Бухаров, 70).

    Предупреждения: нет – Гацкан, 88; Новосельцев, 90.

    Урал (Екатеринбург) – Кубань (Краснодар) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гогниев. 31; 2:0 – Сапета, 64.

    Локомотив (Москва) – Мордовия (Саранск) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 28; 2:0 – Шкулетич, 59; 3:0 – Жемалетдинов, 66.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 15:21
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    Комментарии155
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 23 мая 2016, 19:23

      жаль Динамо.

      -1
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 22 мая 2016, 21:41

      Всем привет с берегов Дона! Кони,благодарите Ткачука!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      Scorp 63 22 мая 2016, 19:42

      ЦСКА -ЧЕМПИОН РОССИИ!!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Scorp 63 22 мая 2016, 22:45

      В вашем тесном кругу можег быть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 22 мая 2016, 16:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Классный у нас чемпион, автобус поставил против средняка Рубина и теперь будет гордиться какой у них атакующий футбол.

      -4
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      Рейтинг: +44

      Днестряне 22 мая 2016, 15:54

      Да Зенит... С такими игрокам составом вы ниже 2 не должны занимать....
      Динамо жалко, желаю скорейшего возвращения...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 22 мая 2016, 14:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Много кто вылетал, но чего-то все решили оплакивать Динамо, причем так, как ни одну другую вылетевшую команду за все 20 лет, даже с Торпедо все скромнее было

      -4
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      Рейтинг: +110

      Викторыч 22 мая 2016, 14:37

      модератор, а в чем причина твоего повышенного ко мне внимания? ...вроде ни кого не троллю, не матерюсь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 22 мая 2016, 14:32

      все закономерно

      3
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      Рейтинг: +345

      zadira56 22 мая 2016, 13:41

      Не пойму почему здесь удивляются?
      Ещё с "допортугальских" времен "Динамо" - средненькая команда.
      Не надо кивать на то,что когда-то в ней играл Яшин и команда ездила на "товарняк" в Англию в "сорок лохматых" годах!
      Те времена прошли!
      Благодаря Степашину со своими неограниченными ресурсами, "Динамо" "пол" -"Анжи" на халяву забрало,игроков выгодно распродали,а бабло присвоили.
      Лучше бы своих воспитывали.Не было бы такого плачевного результата.
      А так,жалко конечно...

      6
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      Рейтинг: +379

      o33uk > zadira56 22 мая 2016, 13:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Такой бред написал, закусывай клоун.

      -6
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      Рейтинг: +345

      zadira56 > o33uk 22 мая 2016, 13:57

      Урод!
      Обоснуй - что бредового ты увидел?

      3
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      Рейтинг: +379

      o33uk > zadira56 22 мая 2016, 14:01

      Посмотри на таблицы чемпа 90-х и какое место занимало динамо это во-первых.
      Во-вторых какие неограниченные ресурсы есть у Степашина если не трудно поподробней очень интересно.
      В третьих за какую такую халяву забрали игроков из Анжи, кретин их всех покупал Ротенберг, и все эти игроки до сих пор в команде кроме Жиркова и Кокорина, следовательно никто их выгодно не распродал, и бабло не присвоил.
      В четвёртых по поводу воспитанников молодёжная команда Динамо года три к ряду чемпионы.
      И последнее про лохматые годы это вообще-то история и то что ты называешь товарняком в первые послевоенные годы было очень значимое событие, а в силу результата ещё и стало поводом для гордости всего советского народа.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > zadira56 22 мая 2016, 14:01

      ))))))))) клоун

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      Рейтинг: +379

      o33uk > zadira56 22 мая 2016, 14:07

      Красавец ты где ?
      Я тебе достаточно обосновал.

      -3
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      Рейтинг: +345

      zadira56 > o33uk 22 мая 2016, 14:09

      Малой!Ты мне советские времена хочешь напомнить?)
      Молодой ты ещё!
      "Свинарник" тоже гордится былыми временами.
      И что?
      Я написал,что жалко молодых ребят,но первая лига им пойдет на пользу.Надеюсь.
      Не надо было Черчесова прогонять.
      Перечитай свои комменты.Ты тоже самое про команду пишешь)

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      Рейтинг: +379

      o33uk > zadira56 22 мая 2016, 14:17

      Старый! Я тебе рассказываю ты всё верно понял.
      Я не буду спрашивать причём здесь Спартак и прочий бред.
      Ты только ответь про Степашина про Анжи я тебе достаточно обосновал ?

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      Рейтинг: +345

      zadira56 > o33uk 22 мая 2016, 20:15

      Я тебе приведу выдержки из статьи "Футболисты «Анжи» пойдут с молотка".

      "Вполне возможно, что одной из причин таких кардинальных изменений в «Анжи» стала ситуация связанная с «Уралкалием», крупнейшим акционером которого является Керимов. Чуть более недели назад котировки компании рухнули на 20-25 процентов. По оценкам аналитиков, только за последний день июля бизнесмен потерял более полумиллиарда долларов.
      С момента прихода Керимова «Анжи» потратил на футболистов, по разным оценкам, более 230 млн евро.
      В качестве нового места работы игроков сборной называется московское «Динамо». Речь идет, прежде всего, об игроках национальной сборной России Игоре Денисове, Владимире Габулове, Александре Кокорине и Юрии Жиркове."
      А ещё Самба,Гатагов,Соломатин,Смолов
      ...Мало?

      После проверки ведомством Степашина(Счетная Палата) Сулейману Керимову запретили спонсировать "Анжи". На него завели уголовное дело. Его поставили перед выбором - рассчитаться игроками или сесть в тюрьму как и его бизнес-партнер.Были там и политические мотивы.Согласись,настолько резко «вектор развития» команды после таких денежных вливаний глупо добровольно менять.
      Степашин, ведь - типа "председатель наблюдательного совета»)) Вот он и воспользовался своим служебным положением заставив Кримова продать в «Динамо» игроков оптом по «бросовой цене».
      Я удивляюсь «Динамо»! Каких-только игроков сильных не покупали, а игра средненькая. Многое от руководства зависит.
      У нас никогда не было «звездных игроков»(«Спартак» Нальчик),но мы за пару лет заставили считаться с собой. В том числе и «Динамо»,которое мы «вынесли» в гостях со счетом 3:0 в 2010г. кажется. И это при нашем нищем бюджете.Когда наш глава Республики Каноков ушел с поста финансирование команды закончилось. Пару лет назад мы добровольно «слились» во вторую лигу. Теперь решили вернуться в ФНЛ,хотя по-прежнему денег нет. Каноков не против нас спонсировать,но наше нынешнее руководство Республики ему не разрешает.Политика,блин и личняя неприязнь друг к другу)).На нас-болельщиков всем глубоко наплевать.
      Мне жалко игроков любой команды,которые вынужденно переходят в лигу ниже.В том числе и «Динамо».Но,былыми заслугами жить нельзя.Заслуги надо чтить,гордиться ими, но не более того. Надо жить реалиями сегодняшних дней…
      Много букв заставил написать))

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 22 мая 2016, 12:41

      Мда,все в шоке))

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