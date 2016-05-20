Раньери стал «Великим офицером»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери был отмечен орденом у себя на родине. 64-летний специалист награжден орденом «За заслуги перед Итальянской республикой» III степени («Великий офицер»).

Напомним, ранее итальянец был признан лучшим тренером сезона в АПЛ после победы с «Лестером» в чемпионате.