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    Раньери стал «Великим офицером»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери был отмечен орденом у себя на родине. 64-летний специалист награжден орденом «За заслуги перед Итальянской республикой» III степени («Великий офицер»).

    Напомним, ранее итальянец был признан лучшим тренером сезона в АПЛ после победы с «Лестером» в чемпионате.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    20.05.2016 22:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +395

      meiram 21 мая 2016, 11:24

      Молодец, очень рад за Вас великий Раньери! Помню, когда Вы тренировали "Челси" несправедливо отнеслись, уволив за 2-ое место! Всё рано или поздно приходит на свои места! Живите,здравствуйте и нас радуйте новых болельщиков "Лестера"!

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