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Госдума рассмотрит законопроект о «черном» списке болельщиков

20 мая 2016, 22:48

Правительство РФ направило в Госдуму законопроект, позволяющий МВД создать «черный» список болельщиков.

«Законопроект направлен на предупреждение и пресечение попыток посещения мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения лицами, которым на основании решения суда запрещено посещение таких мест.

В соответствии со статьeй 20.31. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований на правонарушителя в качестве дополнительного наказания может быть наложен административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на определенный срок.

Предлагаемые законопроектом новые редакции части 1 статьи 20 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и части 2 статьи 32.14 КоАП направлены на обеспечение более эффективного предупреждения и пресечения попыток посещения мест проведения официальных спортивных соревнований лицами, которым на основании решения суда запрещено посещение таких мест.

Законопроектом определяется порядок ведения списка лиц, которым запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований и открытого доступа к отдельным сведениям, содержащимся в этом списке.

Предусматривается введение императивной нормы, в соответствии с которой организаторы официальных спортивных соревнований, при входе в места проведения которых идентификация личности зрителей является обязательной, будут не менее чем за три часа до начала проведения соревнований знакомиться со сведениями, размещeнными на официальном сайте МВД России, и не допускать лиц, в отношении которых вступило в силу решение суда об административном запрете посещения мест проведения таких соревнований.

Вносимые изменения восполняют пробелы в правовом регулировании отношений, связанных с обязательным получением организаторами официальных спортивных соревнований сведений из списка лиц, и отказом в посещении таких соревнований лицам рассматриваемой категории. Тем самым обеспечивается принцип неотвратимости наказания, предусмотренного законодательством.

Принятие и реализация законопроекта будут способствовать укреплению правопорядка и общественной безопасности во время проведения официальных спортивных соревнований», – сообщает официальный сайт Правительства РФ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
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