Прядкин: «Чемпионский кубок останется в штаб-квартире РФПЛ»

Глава РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с чемпионским кубком. Ранее стало известно, что трофей не будет вручен ЦСКА или «Ростову» после завершения матчей 30-го тура чемпионата.

«Кубок останется в штаб-квартире РФПЛ до конца чемпионата. Лига не повезет трофей ни в Казань, ни в Грозный, где решается судьба титула. В соответствии с регламентом, по согласованию с РФС и клубами вручим трофей на специальной церемонии», – заявил Прядкин.