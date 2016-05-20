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    Прядкин: «Чемпионский кубок останется в штаб-квартире РФПЛ»

    Глава РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с чемпионским кубком. Ранее стало известно, что трофей не будет вручен ЦСКА или «Ростову» после завершения матчей 30-го тура чемпионата.

    «Кубок останется в штаб-квартире РФПЛ до конца чемпионата. Лига не повезет трофей ни в Казань, ни в Грозный, где решается судьба титула. В соответствии с регламентом, по согласованию с РФС и клубами вручим трофей на специальной церемонии», – заявил Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2016 21:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 мая 2016, 02:45

      А вы изготовьте два кубка, по одному в каждый город доставьте, ложка, как говориться, хороша к обеду, ну если это запрещает регламент, то тогда ладно, будем ждать официальной церемонии

      0
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      Рейтинг: +20

      Старик Ромуальдыч 20 мая 2016, 22:15

      Интрига сохраняется! Уже неплохо. Поддерживаю ФК "Ростов".

      -1
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