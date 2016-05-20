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    Агент Широкова: «Роман – лидер сборной России, он обязан поехать на Евро»

    Футбольный агент Арсен Минасов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Широкова, прокомментировал информацию о том, что его клиент не попал в заявку сборной России на Евро-2016.

    – Какой информацией о месте Романа в заявке обладаете вы и каково ваше видение?

    – Мое видение никогда не связано с видением тренеров, потому что в вопросы состава и заявок я никогда не вмешивался. Тренер примет решение взять – возьмет. Примет решение не взять – значит, не возьмет.

    – Невключение Романа в заявку станет для него большим ударом?

    – Нет, конечно, карьеру из-за этого он не закончит. Но это очень неприятно. Ясно, что ему не наплевать. Большой удар – это когда человек умирает. А Широков не умрет, а продолжит играть в футбол так же хорошо, как он играл.

    – Вы рассуждаете довольно спокойно и сдержанно. Я удивлен.

    – А я не могу на эту ситуацию влиять! Что могу поменять? Надо паниковать и звонить тренеру, говорить: «Ты что, открой глаза, что делаешь?» К чьему-то сожалению и своему счастью, я не склонен к истерикам. Мне не нравится, когда пишут сплетни, оскорбляют – тогда реакция бывает жесткой. А здесь просто спортивный вопрос, который является исключительно компетенцией тренера. И по моему мнению, видению болельщика, Роман обязан быть в сборной.

    – Можете объяснить?

    – Могу. Он безоговорочный лидер команды. Ее капитан не только по повязке, он это уже доказывал не раз.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2016 16:03
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 21 мая 2016, 05:22

      агент никак не уймётся,видимо не доходит,что всё-довыёживалсятвой роман и нах никому не нужен со своими выебонами

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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 21 мая 2016, 02:37

      ЦСКА взял Широкова из жалости (((((((( он не кому не нужен, это факт!!!!!! прощай Рома, ты футбольная прости тутка

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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 21 мая 2016, 02:26

      Широков - обуза для любой команды!!!! как не прискорбно, но это ФАКТ!!!!!! Рома, уходи

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      Рейтинг: +520

      Boozman 20 мая 2016, 21:06

      То есть он должен поехать на Евро просто потому, что он Широков? А то, что у него практики мало и что он уже далеко не в лучших кондициях, как несколько лет назад - это пофиг. Ну ясно. Хотя агента и так понять можно, им же только денег нарубить побольше.

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      Рейтинг: +402

      Tri 20 мая 2016, 19:24

      Широков сильно сдал. Если хотел играть на евро, нужно на поле было себя проявлять, а он совершенно объективно даже в Цска уступил место в составе. Сиди дома, Рома)))

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      Рейтинг: +2301

      baltika415 20 мая 2016, 18:19

      А что этот тихоход хотел?

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 мая 2016, 16:11

      Молодым надо уступать дорогу.

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > Диктор 20 мая 2016, 16:34

      у нас не так уж много их

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