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    Матч «Наполи» – «Фрозиноне» подозревается в договорном исходе

    Встреча 38-го тура Серии А между «Наполи» и «Фрозиноне» попала под подозрение итальянской прокуратуры, которая уже начала расследование по этому матчу.

    В этой игре гости не решали каких-либо турнирных задач, тогда как хозяева боролись за второе место в турнирной таблице, дающее право участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов с группового этапа.

    Отмечается, что накануне поединка букмекерские конторы зафиксировали чересчур большое количество ставок на то, что футболист «Фрозиноне» получит в этом матче красную карточку. Напомним, что уже на 13-й минуте встречи полузащитник гостей Мирко Гори был удален с поля за фол на Лоренцо Инсинье.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2016 13:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 22 мая 2016, 11:56

      Мда)) спалились опять итальяшки))) у нас, как то тихо в последнее время)) может действительно, всё меняется к лучшему))

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      Рейтинг: +217

      Salamоn 20 мая 2016, 15:16

      П- палево

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 20 мая 2016, 13:45

      Подозреваки

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