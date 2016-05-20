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    Фанаты «Зенита»: «От матча с «Динамо» зависит, каким останется нынешний сезон в памяти»

    Болельщики «Зенита» обратились к футболистам петербургской команды в преддверии гостевого матча заключительного тура чемпионата России с «Динамо».

    «Подходит к концу сезон-2015/2016, в котором главная цель – чемпионство – осталась недостигнутой. Впереди нас ждет летнее межсезонье и смена тренера. Но у нас с вами остается последний матч – на выезде в 30-м туре мы играем с «Динамо"! Многие из вас уже успели убедиться, каким принципиальным является это противостояние.

    Данный матч определит итоговое положение команд в турнирной таблице, а турнирное положение подмосковной команды вызывает множество нефутбольных разговоров и слухов о возможном влиянии на результат административного ресурса. Призываем вас доказать, что вы являетесь профессионалами, и подойти к этой игре с максимальным настроем!

    21 мая мы все будем с вами на трибунах стадиона в Химках! Каким останется в памяти ФК «Зенит» в сезоне-2015/16, зависит от вас!» – говорится в сообщении болельщиков сине-бело-голубых.

    Источник: «ВКонтакте»

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    20.05.2016 13:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 20 мая 2016, 17:07

      в фнл их отправить пускай там молодых обкатывают

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 20 мая 2016, 14:52

      Типа поставил против Зенита и "неожиданно" выиграл, хороший сезон получился !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2770

      волчарик 20 мая 2016, 14:04

      я в шоке дожил что болельщики уговаривают миллионеров 90 минут по полю побегать

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 20 мая 2016, 13:59

      Ваше имя the nit

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +272

      Inks > yurdin 22 мая 2016, 00:41

      а д-мо своё имя втоптало в грязь)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      yurdin > Inks 22 мая 2016, 21:46

      Ваш опыт перенимать не будем, когда вы туда-обратно между лигами скитались и заработали себе гордое имя бомж

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 20 мая 2016, 13:41

      это точно MERDA

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 20 мая 2016, 13:40

      что-то на непроигрыш Динамо дюже много ставок накопилось... И ведь правда могут слить, почти целый состав себя заранее на отпуск отправил, включая Халка, Гарая и Витселя, а без них Зениту будет не столько сложно играть, сколько непривычно, и скорее всего исход матча будет 1:1

      2
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      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Hiddink95 20 мая 2016, 14:55

      Ну если только за Динамо Кокорин один в свои ворота забьет ))
      Хотя может и Погребняк второй раз "выстрелит" ))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 20 мая 2016, 13:13

      зенит говно

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      zeni > NEYMAR DYNAMO MOSKOW 20 мая 2016, 15:22

      ДНИЩА динамо МОсковское ПОЗОР РОССИИ!!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > NEYMAR DYNAMO MOSKOW 20 мая 2016, 15:43

      завидуй молча)))))))))))

      -3
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