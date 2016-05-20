Мутко: «Заоблачных премиальных сборной России на Евро платить никто не собирается»

Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что система премиальных игрокам сборной России за выступление на чемпионате Европы уже согласована.

«Премиальные в сборной самый необсуждаемый вопрос. Контракт согласован. Думаю, он будет подписан уже на первом собрании команды.

Заоблачных премиальных платить никто не собирается, да и команда таких вопросов не ставит. Все, что команда заработает на чемпионате Европы своей игрой, то и получит. Никаких дополнительных бонусов не будет. Все, что футболисты заработают, они и получат», – сказал Мутко.

Напомним, что на групповом этапе Евро-2016 сборная России сыграет с командами Англии, Уэльса и Словакии.