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    Матч «Локомотив» – «Мордовия» посетит комиссия Совета Европы

    Комиссия Совета Европы по реализации конвенции о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий побывает на матче 30-го тура между «Локомотивом» и «Мордовией». Напомним, что игра состоится 21 мая в Москве.

    Эксперты совета планируют также посетить стадион «Открытие Арена». Кроме того, у них запланированы встречи с представителями «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и «Динамо». Визит комиссии Совета Европы продлится с 20 по 22 мая.

    Источник: Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ

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    20.05.2016 11:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 20 мая 2016, 14:50

      так что, Оля еще не продала мордве матч?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Puteec 20 мая 2016, 13:34

      отследят как локо мордовии сольёт игру

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 мая 2016, 12:56

      А в Грозный? Терек с Ростовом играет!!!!!!!!!!!!!!! Ведь ДОГОВОРНЯК будет! Потом лясы точить будут, что "Мы знали, что Терек игру "сольет"! А если еще и ЦСКА в Казани очки потеряет, то тогда вообще распишут, что Ростов всех купил!

      -2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 20 мая 2016, 12:25

      комиссия по отслеживанию договорняков, с допингом не прокатило- это план Б

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 мая 2016, 11:28

      Опять кто то настучал

      0
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