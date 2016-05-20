Матч «Локомотив» – «Мордовия» посетит комиссия Совета Европы

Комиссия Совета Европы по реализации конвенции о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий побывает на матче 30-го тура между «Локомотивом» и «Мордовией». Напомним, что игра состоится 21 мая в Москве.



Эксперты совета планируют также посетить стадион «Открытие Арена». Кроме того, у них запланированы встречи с представителями «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и «Динамо». Визит комиссии Совета Европы продлится с 20 по 22 мая.