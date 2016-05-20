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    В 30-м туре кубок РФПЛ не повезут ни в Казань, ни в Грозный

    21 мая чемпионский кубок РФПЛ не будет доставлен ни в Казань, ни в Грозный, где пройдут решающие матчи 30-го тура чемпионата России «Рубин»ЦСКА и «Терек»«Ростов» соответственно.

    Напомним, что за тур до окончания турнира шансы на чемпионство сохранили только две команды – ЦСКА и «Ростов».

    Как гласит «Положение о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу» (ст. 3, п. 3.2)», «вручение кубка клубу-чемпиону происходит в торжественной обстановке. По возможности РФПЛ обеспечивает вручение кубка чемпиону непосредственно после окончания матча, в котором определился чемпион.

    При наличии обстоятельств, препятствующих проведению церемонии награждения непосредственно после окончания матча, в котором определился чемпион, кубок может быть вручен по окончании ближайшего домашнего матча клуба-чемпиона в рамках соответствующего сезона.

    Если все домашние матчи в сезоне клубом-чемпионом сыграны, место и время вручения определяется руководством РФПЛ по согласованию с РФС».

    Источник: «Советский спорт»

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    20.05.2016 10:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +21

      Faith 20 мая 2016, 15:00

      Если в Грозный то Терек заберет кубок себе

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 мая 2016, 13:00

      Единственное разумное решение РФС!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 20 мая 2016, 12:57

      Ни в Тарасовку...)))

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 мая 2016, 11:50

      Даже если Ростов чемпионом станет, то в Грозный точно не стоит кубок везти. Как сказали раньше в Чечне точно люди порадуются.

      0
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      Рейтинг: +9

      ЦСКА86рус 20 мая 2016, 11:42

      В Казань кубок надо везти)

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > ЦСКА86рус 20 мая 2016, 13:01

      Рубин получил бы его с удовольствием! Но....будем посмотреть!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 мая 2016, 11:07

      Надо было в Грозный смело везти - это всем очевидно. И в Чечне люди порадуются за Ростов.

      4
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      Рейтинг: +362

      sargassov 20 мая 2016, 11:06

      Зениту хоть бронзу вручат, или тоже под вопросом?

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > sargassov 20 мая 2016, 13:04

      Под вопросом! Если проиграют в Москве, а Краснодар выиграет, то им и бронзы не видать!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 20 мая 2016, 10:51

      Ростов дома отметит.

      3
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