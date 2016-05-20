Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Могу подтвердить факт переговоров «Зенита» с Луческу»

    Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал возможное назначение Мирчи Луческу в «Зенит».

    — Могу подтвердить факт переговоров «Зенита» с Луческу. Мирча долгое время работает в Восточной Европе, адаптировался к менталитету. Для меня менталитет Украины сопоставим с московским и петербургским.

    Луческу не просто адаптирован, он с «Шахтером» стабильно добивался успехов, в том числе и в Европе. Если бы не известные события на Украине, то команда была бы в 5-10 лучших в Европе. Со стороны «Зенита» логичный ход — вести переговоры с таким специалистом.

    — «Зенит» не скрывал, что приоритет будет отдаваться португалоговорящим специалистам, чтобы продолжить этот вектор развития. Тому же Халку так было бы комфортнее…

    — У Луческу 80 процентов игроков в «Шахтере» по-португальски говорит (смеется). Там же большое количество бразильцев, так что проблемы не будет. Тем более Луческу хорошо говорит и по-итальянски, например.

    В этом плане он очень развит.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2016 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +803

      jet andy 21 мая 2016, 12:57

      Лучше Семака сделайте главным.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 20 мая 2016, 18:24

      Луческу многим уже все доказал !!!и хорошо знает Зенит,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 20 мая 2016, 15:02

      Хороший вариант

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2770

      волчарик 20 мая 2016, 12:16

      из всех пропиаренных лучшая кандидатура уже адаптирован к нашей жизни ставит атакующий футбол из неизвестных игроков делает хороших минусы возраст и вопрос мотивации но честно говоря надоели иностранцы дайте поработать семаку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 20 мая 2016, 10:27

      да пусть он говорит хоть на китайском. Не подходит он Зениту - и всё!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > andr2112 20 мая 2016, 10:34

      Почему-аргументируй ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Диктор 20 мая 2016, 10:43

      потому что ему уже 71 год

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > Garrincha58 20 мая 2016, 11:29

      А Пеллегрини, блядь, 18 можно подумать. Мануэлю 72. Это так, к слову.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 > 18JG 20 мая 2016, 14:04

      Пеллегрини,лушче этого румына

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5

      geragera > Zenit_EKB_88 20 мая 2016, 14:36

      Пеллегрини НОЛЬ ПО СРАВНЕНИЮ С ЦЫГАНОМ . ЕСЛИ С МАН СИТИ НЕ СЛЕПИЛ НЕ ЧЕГО ДАЖЕ В ГОЛОВЕ НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ ЧТО БУДЕТ С ЗЕНИТОМ

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11