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    В «Боруссии» надеются, что Мхитарян останется в команде

    Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке признал, что в планы клуба никак не входит расставание с полузащитником Генрихом Мхитаряном, которого хотят приобрести лондонские «Челси» и «Арсенал».

    «Я уже говорил, что мы ни в коем случае не должны потерять трех игроков перед следующим сезоном. Поскольку контракт Мхитаряна с «Боруссией» заканчивается в 2017 году, то это становится причиной для дискуссий. Мы все надеемся на то, что Мхитарян изъявит желание остаться в «Боруссии» в долгосрочной перспективе», — заявил Ватцке.

    Напомним, что Мхитарян был признан игроком сезона в «Боруссии».

    Источник: Sport1.de

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    20.05.2016 09:49
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